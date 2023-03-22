Пенсионная реформа непопулярна, но неизбежна

На фоне бурной политической и общественной реакции на закон о пенсиях президент Франции Эммануэль Макрон попытался оправдать повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Президент воспользовался крайней мерой своих полномочий, чтобы провести закон через парламент, когда уже казалось, что он может проиграть голосование. В интервью по центральному телевидению он заявил, что реформа вызвана экономической необходимостью:

"Вы считаете, что можно продолжать действовать по прежним правилам? В нашей распределительной системе активные люди финансируют пенсионеров, - сказал Эмманюэль Макрон. - Так что здесь не 36 решений, если мы хотим, чтобы система была сбалансированной. Сейчас в ней всё наперекосяк. И чем дольше мы будем ждать, тем хуже пойдут дела. Поэтому реформа необходима. Я не хочу этого делать, но это необходимо."

Макрон осудил тех, кто прибегает к насилию и разбою в ходе общенациональных протестов, но сказал, что мирные демонстрации под руководством профсоюзов абсолютно законны.

"Мы должны найти способ, чтобы вернуться за стол переговоров. (...) Мы не потерпим никаких эксцессов. Мы сделаем так, чтобы нормальная жизнь была восстановлена, несмотря на тех, кто нас сегодня останавливает. Но конечно и мы, исполнительная власть, должны прислушаться к законному гневу, вне всякого насилия, который был выражен во время протестов".

Еще до выступления президента по всей стране отмечались свидетельства жёсткой оппозиции реформе и тому, как она была проведена. Рабочие заблокировали порт в Бресте на Атлантическом побережье, в то время как в Ницце протестующие забаррикадировали железнодорожную линию чучелом президента.

Законопроект может стать законом только после того, как в ближайшие недели его рассмотрит Конституционный совет Франции. Макрон хочет, чтобы он вступил в силу до конца этого года.