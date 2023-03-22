Кнессет отменил "план размежевания" на Западном берегу

Кнессет проголосовал за отмену закона 2005 года, согласно которому четыре еврейских поселения на оккупированном Западном берегу были ликвидированы одновременно с выводом израильских войск из региона в рамках программы размежевания.

Этот шаг может открыть путь для официального возвращения Израиля на оставленную территорию Западного берега. Это равносильно отмене ограничений на экспансию израильских поселенцев. При этом речь идет исключительно поселений Ганим, Кадим, Санур и Хомеш в северной Самарии, действие закона не касается сектора Газа.

В течение 18 лет израильтянам был запрещен въезд в эти четыре поселения, два из которых находятся в 1 км от крупного палестинского города Дженин. Теперь данный запрет снят, но для возобновления строительства в этих населенных пунктах необходимо будет разрешение израильских военных властей и гражданской администрации на Западном берегу.

Голосование было осуждено США и рядом других стран как подстрекательство в период роста напряженности.