В Греции снова ходят поезда

Железные дороги Греции постепенно возвращаются к жизни. Впервые за 3 недели здесь снова ходят поезда. Хотя страна все еще не может оправиться от потрясения после железнодорожной катастрофы, в результате которой погибли 57 человек. Жизнь продолжается, говорят первые пассажиры.

"Я не чувствую страха, я готова это преодолеть. Я очень расстроилась из-за того, что произошло. Я много плакала, но нам нужно работать", - говорит эта жительница Афин.

"Я пробыл в Афинах пять ночей, и я рад услышать о перезапуске, это точно. Потому что на автобусах добираться дольше", - говорит этот турист из Канады.

Лобовое столкновение поезда, произошедшее 28 февраля недалеко от Ларисы, продемонстрировало катастрофическое состояние железнодорожной системы Греции. В районе трагедии отсутствовали системы безопасности, которые могли бы ее предотвратить. С тех пор в главных городах страны проходят акции протеста против действий исполнительной власти. Народные выступления подтолкнули правительство к переносу даты выборов.