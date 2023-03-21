Зачем бомбить Джанкой?

Украинские власти не взяли на себя ответственность за удары в Джанкое в аннексированном Крыму в ночь на понедельник, но заявили, что это поможет дальнейшей «демилитаризации России и подготовке Крымского полуострова к деоккупации».

Где именно это произошло и почему Джанкой в северном Крыму так важен? Давайте разберёмся.

Вечером в понедельник Министерство обороны Украины сообщило, что в результате удара были уничтожены российские крылатые ракеты «Калибр», которые перевозили по железной дороге через Джанкой в оккупированном Россией Крыму.

Два наиболее важных российских военных аэродрома в Крыму расположены в Джанкое и Гвардейском, сообщало Министерство обороны Великобритании в 2022 г.

Украинские чиновники уже давно говорят, что военный аэродром возле Джанкоя и сам город превращены в крупнейшую российскую базу в аннексированном Крыму.

Олег Крючков, назначенный Москвой советник поставленного Россией главы Крыма, сказал, что атака беспилотников была направлена на гражданские объекты, заявив, что «поблизости нет военных объектов».

Джанкой – это также ключевой автомобильный и железнодорожный узел, который играет очень важную роль в снабжении российских операций на юге Украины как в направлении Херсона, так и в направлении Запорожской области и Азовского побережья. В целом Джанкой служит ключевым узлом для всех железнодорожных перевозок в Крыму, включая любые поставки из Керчи в Севастополь – крупную военно-морскую базу Черноморского флота России. Здесь пришвартованы некоторые из самых важных российских боевых кораблей, включая крейсеры, оснащенные крылатыми ракетами.

«Институт изучения войны» ранее отмечал, что российские силы всё больше истощают свой ракетный арсенал и могут ограничить частоту и масштабы нанесения ракетных ударов. Но, вероятно, они продолжат угрожать украинской критической инфраструктуре и гражданскому населению.