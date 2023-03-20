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Греция

Одиссея украинской олимпийской сборной

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 Ioannis Karagiorgas
Сборная Украины по художественной гимнастике
Сборная Украины по художественной гимнастике   -  Авторское право  euronews

Спорт может выходить за рамки политики, пересекать границы, объединять людей и часто даже залечивать раны. Но для сборной Украины по художественной гимнастике это сейчас и нечто большее. 

Украинские гимнастки находятся в Греции с помощью Греческого олимпийского комитета, который взял на себя расходы по их участию в чемпионате мира, но мыслями они всегда дома, где идёт война.

Диана Баева, украинская гимнастка:

"Когда в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение на украинские земли, у моего отца не было другого выбора, кроме как идти и сражаться. Он хотел защитить нашу семью и нашу родину. Мы очень переживаем за него. Но мы верим, что все будет хорошо, и в итоге мы победим".

Сборная Украины постоянно выезжает на турниры и по возможности не возвращается в Киев из соображений безопасности. Они благодарят всех, кто их поддерживает.

Ева Мелещук, украинская гимнастка:

"Многие девушки из разных европейских стран, с которыми мы раньше выступали, поддерживали нас.  Конечно, гимнастки из России и Беларуси с нами не разговаривали и не говорили никаких слов поддержки. На самом деле, они обвинили нас в том, что мы участвуем в соревнованиях, а они нет".

Воздушная тревога стала повседневным явлением в Киеве, Настваник команды вспоминает, как однажды во время тренировки прозвучала сирена, а её девочки не прекратили заниматься, хотя она сказала им идти в бомбоубжище. И тогда она не смогла сдержать слёз.

Мария Высочанская, украинская гимнастка:

"Киев сейчас серый, хмурый и грустный. Это потому, что в домах и многоквартирных зданиях часто звучат сирены воздушной тревоги и ракетные удары. Недавно в 500 метрах от нашего спортзала упала ракета. Мы дорожим каждой минутой тренировок и очень рады, что наши вооруженные силы защищают нас и делают все возможное для победы".

Яннис Карагиоргас, Еuronews

"Пока в Украине бушует война, национальная сборная по спортивной гимнастике находится в Греции на чемпионате мира. Эти девушки пытаются хоть немного почувствовать себя нормально и продолжать жить своей жизнью. Однако их сердца и все их мысли всегда с Украиной, с родными и близкими".