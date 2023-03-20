Парламент Франции не принял межпартийный вотум недоверия правительству. За это заявление проголосовали 278 депутатов, для его принятия нужно было 287 голосов.

Вопрос о смещении правительства поддержали представители разных фракций после решения премьер-министра Элизабет Борн воспользоваться положением Конституции, позволяющим в экстренном порядке принять закон в обход парламента. Таким образом она положила конец дебатам о пенсионной реформе и лишила оппонентов возможности воспрепятствовать принятию спорной инициативы парламентскими методами.

На рассмотрении Национальной ассамблеи находится ещё один вотум недоверия, на этот раз предложенный правым «Национальным собранием». Если и это заявление будет отклонено, это означает, что пенсионная реформа не может быть остановлена на этом уровне.

Партии левого толка пытаются помешать реформе другими методами. Спикер Национальной ассамблеи сообщил в понедельник, что направил на рассмотрение Конституционного совета заявление коммунистов об организации референдума по вопросу о пенсионном законодательства. Для проведения плебисцита необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере 1/5 депутатов и сенаторов, а также почти 5 млн избирателей.