English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Франция
Срочная новость

Парламент Франции не принял межпартийный вотум недоверия правительству

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Парламент Франции не принял межпартийный вотум недоверия правительству
Авторское право  Lewis Joly/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Парламент Франции не принял межпартийный вотум недоверия правительству. За это заявление проголосовали 278 депутатов, для его принятия нужно было 287 голосов.

Вопрос о смещении правительства поддержали представители разных фракций после решения премьер-министра Элизабет Борн воспользоваться положением Конституции, позволяющим в экстренном порядке принять закон в обход парламента. Таким образом она положила конец дебатам о пенсионной реформе и лишила оппонентов возможности воспрепятствовать принятию спорной инициативы парламентскими методами.

На рассмотрении Национальной ассамблеи находится ещё один вотум недоверия, на этот раз предложенный правым «Национальным собранием». Если и это заявление будет отклонено, это означает, что пенсионная реформа не может быть остановлена на этом уровне.

Партии левого толка пытаются помешать реформе другими методами. Спикер Национальной ассамблеи сообщил в понедельник, что направил на рассмотрение Конституционного совета заявление коммунистов об организации референдума по вопросу о пенсионном законодательства. Для проведения плебисцита необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере 1/5 депутатов и сенаторов, а также почти 5 млн избирателей.