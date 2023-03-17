Турция начинает процесс ратификации членства Финляндии в НАТО - Эрдоган

Турция готова и начинает процесс ратификации членства Финляндии в НАТО. Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

_"Важной темой наших переговоров стало вступление Финляндии в НАТО. Финляндия предприняла конкретные шаги для выполнения условий меморандума, необходимые для вступления в НАТО. Мы готовы и приняли решение начать процесс ратификации вступления Финляндии в НАТО. Уверены, что Финляндия _сыграет активную роль в обеспечении безопасности НАТО", - подчеркнул турецкий президент.

По словам Эрдогана, Турция может провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО до общенациональных выборов в республике, намеченных на 14 мая.

_"Нам пришлось отделить заявку Финляндии от Швеции, потому что там не было таких проблем. Мы показали свое позитивное отношение к Финляндии подписью, которую мы поставили. После этого комиссия, потом генеральная ассамблея турецкого парламента будет рассматривать документ. Я надеюсь, что мы решим этот вопрос до выборов. Пусть это будет благоприятно для _наших стран", - сказал Эрдоган.

Что касается вступления в НАТО Швеции, то, как отметил турецкий президент, Анкара его по-прежнему не поддерживает, но готова продолжить обсуждать с ней этот процесс: "Мы не можем поддержать вступление в НАТО Швеции, поскольку они отказались экстрадировать 120 террористов. Мы продолжим вести с ними диалог по этому процессу, но он целиком и полностью зависит от шагов Стокгольма".