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США

Оползни в Калифорнии

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 Euronews
Оползни в Калифорнии
Оползни в Калифорнии   -  Авторское право  AP/AP

В американском штате Калифорния — эвакуируют жителей прибрежных районов. Вывезти планируют около 30 тысяч человек.

Проливные дожди и штормовой ветер вызвали многочисленные оползни, которые угрожают разрушением населённых пунктов, расположенных на побережье. В двадцати округах объявлено чрезвычайное положение.

Стихия уже причинила материальный ущерб на сотни миллионов долларов. Около 350 тысяч жителей Калифорнии остались без электроэнергии.