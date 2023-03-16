Оползни в Калифорнии

В американском штате Калифорния — эвакуируют жителей прибрежных районов. Вывезти планируют около 30 тысяч человек.

Проливные дожди и штормовой ветер вызвали многочисленные оползни, которые угрожают разрушением населённых пунктов, расположенных на побережье. В двадцати округах объявлено чрезвычайное положение.

Стихия уже причинила материальный ущерб на сотни миллионов долларов. Около 350 тысяч жителей Калифорнии остались без электроэнергии.