Греки требуют справедливости

Железнодорожная катастрофа в Темби, в результате которой погибли 57 человек, снова вывела на улицы греческих городов десятки тысяч возмущенных людей.

В забастовке и мирных демонстрациях приняли участие представители государственного и частного секторов. Транспорт был парализован, корабли оставались в портах, были отменены многие авиарейсы.

Акция в центре Афин прошла под призывом "Прислушайтесь к нашим голосам!"

"Наше послание заключается в том, что нам надоело становиться жертвами людей, которые не уважают нас, не уважают нашу молодежь, наши права, наши жизни", - говорит этот молодой человек.

"Это преступление, которое не должно быть скрыто. Сегодня голоса всех рабочих должны быть услышаны. В ближайшие дни наша мобилизация будет нарастать", - говорит эта жительница Афин.

"Мы просим о безопасной стране. Без таких аварий, которые в 2023 году не происходят ни в одной другой стране. Чтобы защитить себя и чтобы больше не плакали люди", - говорит эта женщина.

Николета Друга, Euronews: "Спустя 16 дней после трагедии в Темби гнев граждан не утихает. "Наши жизни имеют ценность", - скандировали тысячи демонстрантов, требующих, чтобы греческое государство относилось к безопасности не как к издержкам, а как к непременному условию работы общественного транспорта. И они требуют установления полной ответственности за трагедию, отстранившись от политической целесообразности".

После окончания мирной демонстрации в центре Афин начались беспорядки. Группы людей в капюшонах забросали полицейских бутылками с зажигательной смесью. Те в ответ применили слезоточивый газ.