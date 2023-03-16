Пожар, произошедший в четверг днём в гаражном боксе на территории Пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону, полностью ликвидирован, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По последней информации, причиной возгорания стало короткое замыкание, из-за распространения огня взорвались ёмкости с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара достигала 880 кв. метров, обрушились две стены здания.

Открытое горение было ликвидировано в 14.36 по местному времени. Чуть позже пожар потушили полностью, сейчас спасатели разбирают завалы.

В ФСБ сообщили, что в результате происшествия есть пострадавшие. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о госпитализации одного человека в состоянии средней степени тяжести.Один человек погиб и двое пострадали, уточнили в экстренных службах.

И хотя пожар на территории погрануправления не представлял угрозы для жильцов соседних многоквартирных домов, один из них и находящееся рядом студенческое общежитие эвакуировали, сообщали в городской администрации.

На время ликвидации возгорания движение по проспекту Сиверса от переулка Депутатского до улицы Красноармейской ограничили в обоих направлениях.