В ЕС снизилась ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ЕС снизилась до 80,1 года в 2021 году. Таковы результаты исследования, проведенного Европейским статистическим агентством.

В 2019 году этот показатель достигал 81,3 г., но затем упал в 2020 году до 80,4 (-0,9 года). В 2021 году ожидаемая продолжительность жизни снизилась еще больше (-0,3 года по сравнению с 2020 г.) Вероятно, полагают эксперты, это произошло в результате резкого роста смертности из-за пандемии COVID-19.

Разбираемся в терминах

Под "ожидаемой продолжительностью жизни" мы подразумеваем число лет, которое предстоит прожить в среднем новорожденному при условии сохранения существующих уровней смертности в каждом возрасте.

В каких европейских странах самая высокая ожидаемая продолжительность жизни?

По данным Евростата, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении зафиксирована в Испании (83,3 года), Швеции (83,1 года), Люксембурге и Италии (оба 82,7 года).

Регионом ЕС с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни при рождении оказался Мадрид (85,4 года). За ним следуют Наварра (84,8 года) и финский автономный регион Аландские острова (84,6 года). Схожие показатели в Кастилии и Леоне (Испания) и Тренто (Италия).

В топ-10 также входят Иль-де-Франс и регион Рона-Альпы во Франции, а также автономная провинция Больцано в Италии - 83,8.

В каких европейских странах самая низкая ожидаемая продолжительность жизни?

Самая низкая продолжительность жизни при рождении оказалась в Болгарии (71,4 года), Румынии (72,8 года) и Латвии (73,1 года).

Почему в странах ЕС столь разные показатели? Какие на это влияют факторы?

Как и ожидалось, свою роль в снижении ожидаемой продолжительности жизни сыграла пандемия коронавируса и связанный с ней рост смертности. Среди других факторов:

- снижение младенческой смертности

- повышение уровня жизни

- улучшенный образ жизни

- лучшее образование

- достижения в области здравоохранения и медицины

Официальная статистика показывает, что ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась в среднем более чем на два года за десятилетие с 1960-х гг.

С 2002 года (первый год, за который стали доступны данные обо всех членах ЕС) по 2021год ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ЕС увеличилась на 2,5 года, с 77,6 до 80,1 года. Увеличение составило 2,0 года для женщин и 2,9 года для мужчин.