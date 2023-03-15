На Шри-Ланке нет света из-за забастовки

Жизнь на Шри-Ланке парализована целиком и полностью: объявлена общенациональная забастовка. В стране нет электричества, не работает транспорт, бастуют учителя и врачи.

Золтан Шипошеди, Euronews:

«В среду утром жители Шри-Ланки проснулись и сильно удивились. Как они ни пытались включить свет, света не было. Крупнейший профсоюз страны выполнил обещание объявить 24-часовую всеобщую забастовку по всей стране. Позже к нему присоединились врачи, полиция, пограничники, учителя, железнодорожники, водители автобусов».

Профсоюзы требуют от правительства отменить реформы, которые ведутся при поддержке МВФ. Реформы — условие выделения пакета финансовой помощи. Среди них — прогрессивное налогообложение, рост процентных ставок и резкое повышение тарифов на топливо и электроэнергию.

Шри-Ланка фактически является банкротом. Год назад власти объявили дефолт. А летом прошлого года после массовых беспорядков покинули свои посты президент и премьер-министр.

Общий внешний долг страны превышает 51 миллиард долларов, из которых больше половины нужно погасить в ближайшие четыре года.