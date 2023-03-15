Восьмой день забастовок и манифестаций против пенсионной реформы французского правительства профсоюзы приурочили к заседанию паритарной комиссии. Чтобы выразить протест против намерений кабинета министров повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, на улицы вышли от 650 до 850 тысяч человек, по предварительным подсчётам полиции. Это гораздо меньше, чем в предыдущий день протестов 7 марта.

Забастовочное движение против пенсионной реформы по-прежнему поддерживают транспортники, сотрудники электро- и газовых компаний и структур по вывозу мусора в таких городах, как Париж (где на тротуарах скопились 7 тонн отходов), Нант и Гавр.

Состоящая из семи депутатов Национальной ассамблеи и семи сенаторов, паритарная комиссия должна в эту среду выработать компромиссный вариант спорного законопроекта, который в четверг вынесут на окончательное голосование в парламенте.

Премьер-министр Элизабет Борн надеется, что к правящей партии в ходе решающего голосования присоединятся до 40 депутатов от правых "Республиканцев", что позволит макронистам получить необходимое большинство.

В противном случае, не исключают в правительстве, будет задействован третий пункт статьи 49-й Конституции, позволяющий исполнительной власти принимать законопроект в Национальной ассамблеи без голосования.