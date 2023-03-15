English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Франция

Восьмой день протестов против пенсионной реформы: горы мусора, пробки и отключения электричества

Access to the comments Комментарии
 Euronews
На тротуарах Парижа скопились до 7 тонн отбросов из-за забастовки мусорщиков против пенсионной реформы, 15 марта 2023 г.
На тротуарах Парижа скопились до 7 тонн отбросов из-за забастовки мусорщиков против пенсионной реформы, 15 марта 2023 г.   -  Авторское право  Lewis Joly/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Восьмой день забастовок и манифестаций против пенсионной реформы французского правительства профсоюзы приурочили к заседанию паритарной комиссии. Чтобы выразить протест против намерений кабинета министров повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, на улицы вышли от 650 до 850 тысяч человек, по предварительным подсчётам полиции. Это гораздо меньше, чем в предыдущий день протестов 7 марта.

Забастовочное движение против пенсионной реформы по-прежнему поддерживают транспортники, сотрудники электро- и газовых компаний и структур по вывозу мусора в таких городах, как Париж (где на тротуарах скопились 7 тонн отходов), Нант и Гавр. 

Состоящая из семи депутатов Национальной  ассамблеи и семи сенаторов, паритарная комиссия  должна в эту среду выработать компромиссный вариант спорного законопроекта, который в четверг вынесут на окончательное голосование в парламенте.

Премьер-министр Элизабет Борн надеется, что к правящей партии в ходе решающего голосования присоединятся до 40 депутатов от правых "Республиканцев", что позволит макронистам получить необходимое большинство.

В противном случае, не исключают в правительстве, будет задействован третий пункт статьи 49-й Конституции, позволяющий исполнительной власти принимать законопроект в Национальной ассамблеи без голосования.