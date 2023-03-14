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США

Байден разрешил бурение скважин на Аляске, вопреки своему предвыборному обещанию

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 Euronews
Лагерь разведочного бурения на предполагаемом месте реализации нефтяного проекта Willow на Аляске
Лагерь разведочного бурения на предполагаемом месте реализации нефтяного проекта Willow на Аляске   -  Авторское право  AP/AP

Президент Джо Байден одобрил проект бурения нефтяных и газовых скважин на северо-западных территориях Аляски, несмотря на протесты общественности из-за его возможного воздействия на окружающую среду и климат. 

Как сообщает разработчик проекта под названием Willow компания ConocoPhillips, план предполагает возведение трех буровых площадок и создание до 2,5 тысячи рабочих мест на время строительства и до 300 мест в долгосрочной перспективе.

AP/AP
Местоположение будущих буровых скважин проекта WillowAP/AP

Как отмечается в постановлении Бюро по управлению государственными и общественными землями США, в общей сложности разработка этих трех участков позволит добыть 576 млн баррелей нефти, но в то же время приведет к выбросам углекислого газа объемом 239 млн тонн. 

Район бурения находится в пределах полярного круга — экоактивисты окрестили его "углеродной бомбой". Они обвиняют Байдена в нарушении своего предвыборного обещания отказаться от новых проектов бурения на принадлежащих государству территориях.

Президент в качестве компромисса ввел ограничения на бурение нефтяных и газовых скважин на 16 миллионах акров Аляски.