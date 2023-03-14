Обстрел центра Краматорска, есть жертвы

Краматорск, расположенный недалеко от линии фронта, подвергся очередному ракетному обстрелу со стороны России.

Под удар попали жилые кварталы. По меньшей мере один человек погиб, несколько получили ранения. По данным местных властей, российские удары повредили девять жилых домов и детский сад.

Краматорск взял на себя роль регионального центра после того, как Донецк перешёл под контроль пророссийских сил ДНР в 2014 году.

Тем временем, министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" приказал "удвоить производство высокоточного оружия", отметив, что по ряду новейших образцов вооружения завод "перешёл на серийное производство".

Вдоль линии соприкосновения под Донецком украинские войска по-прежнему находятся под постоянными обстрелами российской артиллерии.

Между тем, МВД Украины сообщило через Telegram-канал, что российские силы нанесли "ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей", в результате которых погибли и получили ранения мирные жители.