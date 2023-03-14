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США

Умер Дик Фосбери, совершивший революцию в прыжках в высоту

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 Euronews
Дик Фосбери исполняет прыжок к высоту, используя новую технику на ОИ-1968
Дик Фосбери исполняет прыжок к высоту, используя новую технику на ОИ-1968   -  Авторское право  AP/AP1968

На 77-м году жизни скончался Дик Фосбери, человек, который произвел революцию в легкой атлетике.

На соревнованиях в прыжках в высоту на Олимпийских играх 1968 года в Мехико американский атлет застал всех врасплох, первым в истории перепрыгнув через планку спиной вперед. В тот момент в этом виде доминировали перекидной стиль и так называемые "ножницы".

С третьей попытки он показал результат 2,24 м и завоевал золотую медаль. 

Эта техника в последствии получила название "фосбери-флоп" и стала общепринятой в прыжках в высоту.

Спустя 4 года на Олимпиаде в Мюнхене большинство атлетов использовали технику Фосбери, хотя золото выиграл советский прыгун Юрий Тармак с перекидным стилем.