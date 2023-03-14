Умер Дик Фосбери, совершивший революцию в прыжках в высоту

На 77-м году жизни скончался Дик Фосбери, человек, который произвел революцию в легкой атлетике.

На соревнованиях в прыжках в высоту на Олимпийских играх 1968 года в Мехико американский атлет застал всех врасплох, первым в истории перепрыгнув через планку спиной вперед. В тот момент в этом виде доминировали перекидной стиль и так называемые "ножницы".

С третьей попытки он показал результат 2,24 м и завоевал золотую медаль.

Эта техника в последствии получила название "фосбери-флоп" и стала общепринятой в прыжках в высоту.

Спустя 4 года на Олимпиаде в Мюнхене большинство атлетов использовали технику Фосбери, хотя золото выиграл советский прыгун Юрий Тармак с перекидным стилем.