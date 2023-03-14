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мир

Дума РФ одобрила закон, запрещающий критику воюющих добровольцев

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 euronews
Госдума защищает от критики частные военные компании, такие как ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина
Госдума защищает от критики частные военные компании, такие как ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина   -  Авторское право  Пресс-служба Евгения Пригодина via AP

Российская Госдума одобрила поправку к закону, который теперь предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы для тех, кто публикует "ложную" или "дискредитирующую" информацию о добровольческих формированиях, воюющих в Украине.

Закон следует той же логике, что и те, что Дума одобрила год назад с целью подавить критику в адрес участников войны в Украине, которую российские власти называют "специальной военной операцией". Поправка стала откликом на просьбой, с которой в январе выступил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он попросил обеспечить воюющим в составе группировки наемникам такую же защиту, какую имеют солдаты регулярной армии.

Для российской агрессии участие ЧВК "Вагнер" имеет важное значение, хотя битва под Бахмутом выявила серьезные противоречия между руководством ЧВК и регулярной армией.

Полный контраст закону, принятому Думой, представляет собой постановление, принятое на этой неделе парламентом Литвы, который объявил ЧВК "Вагнер" террористической группой. В постановлении говорится, что с момента начала вторжения российские наемники совершают серьезные и систематические преступления, которые могут быть приравнены к терроризму.