Несмотря на крах SVB в США, для европейских банков угрозы нет

Финансовые власти ЕС пытаются заверить инвесторов в том, что риск для европейской системы в связи с крахом американского банка "Силиконовая долина" невелик. Этот банк был закрыт на прошлой неделе, когда вкладчики в панике поспешили снять со своих счетов все средства.

Европейские фондовые индексы значительно потеряли на момент закрытия бирж в понедельник, 13 марта: Франкфурт в минусе на -3,04%, Париж на -2,90%, Милан на -4,03%, Лондон на -2,58%.

Память о банковском кризисе 2008 года еще свежа, и еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони утверждает, что европейские институты теперь в более сильном положении.

"Все европейские банки, причём не только самые крупные, применяют Базельский стандарт регулирования, поэтому никакого прямого эффекта здесь нет, - заявил Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, - _Возможность косвенного влияния мы пока должны отслеживать. Но на данный момент мы не считаем_риск существенным."

Белый дом вмешался, чтобы ослабить опасения по поводу возможности эффекта домино. Президент США Джо Байден заявил, что правила станут более жёсткими, и это защитит налогоплательщиков:

"Я собираюсь попросить Конгресс и регулятора усилить правила для банков, - пояснил президент Байден, - чтобы снизить вероятность повторения такого рода банковских неудач и защитить американские рабочие места и малый бизнес".

Несмотря на заверения властей, рынки по обе стороны Атлантики по-прежнему штормит, особенно после краха очередного американского банка. Пока что кризис удаётся сдерживать. Но власти внимательно следят за развитием ситуации.