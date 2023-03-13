СИПРИ: импорт оружия в Европу значительно вырос

Импорт оружия в Европу в последние пять лет резко возрос, несмотря на падение мирового рынка. К таким выводам пришли авторы доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), которые обосновывают этот рост "напряженными отношениями между Россией и большинством европейских стран".

Лидером европейской промышленности является Франция, которая увеличила экспорт на 44%.

"Для Франции поддержка экспорта, в том числе вооружений, уже давно считается обычной частью экономической политики страны. Поскольку Франция считает себя великой державой, поставки оружия другим государствам рассматриваются также как важный элемент внешней политики и попытка увеличить влияние в определенных частях мира", - говорит старший научный сотрудник СИПРИ Питер Д. Веземан.

Россия, которая в течение трех десятилетий соперничала с Соединенными Штатами, сохраняет вторую позицию, но ее доля на мировом рынке сократилась до 16 процентов.

Пять лет назад она составляла на 6 процентных пунктов больше.

"Москве необходимо оружие для собственных военных целей. Помимо того, Россия находится под жесткими санкциями со стороны Европы и США", - напоминает Веземан.

Война радикально изменила ситуацию в Украине во многих отношениях. Страна вышла на третье место в мире по импорту оружия. Большая часть оружия поступает за счет международной помощи. Крупнейшими поставщиками Киева являются США (34%), Польша (17%) и Германия (11%).

Согласно прогнозу экспертов, импорт оружия в Европе в ближайшие годы будет расти и дальше, как за счет заказов, размещенных еще до начала войны в Украине, так и в результате ускорения процессов закупок после российского вторжения на территорию соседнего государства.