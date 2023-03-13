США: вкладчики обанкротившегося Silicon Valley Bank получат доступ к средствам на своих счетах

Волна облегчения прокатилась по Кремниевой долине. Финансовые регуляторы США заявили, что вкладчики разорившегося Silicon Valley Bank, смогут получить доступ к своим средствам в полном объеме, начиная с понедельника.

Кроме того, как сообщается, Федеральная резервная система США предоставит банкам дополнительные средства для обеспечения их финансовой устойчивости.

"Я твердо намерен привлечь к полной ответственности тех, кто виновен в этой неразберихе, и продолжать наши действия, направленные на усиление надзора и регулирования крупных банков, чтобы мы больше не оказались в таком положении", - заявил президент США Джо Байден.

О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно в минувшую пятницу. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток.

Закрытие банка последовало за повышением процентных ставок, которое ударило по его клиентам (в основном стартапам), и неудачной попыткой привлечения капитала. Все это привело к снятию депозитов.