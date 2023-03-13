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мир

Париж завален мусором, город заполонили крысы

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 Euronews
Париж
Париж   -  Авторское право  Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Столица Франции превратилась в мусорную свалку. Улицы Парижа вот уже как несколько дней завалены мешками с пищевыми и другими отходами. Баки никто не вывозит. 

Причина - забастовка сборщиков мусора и работников мусоросжигательных заводов. Они выступают против реформы пенсионной системы, которая предполагает повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. 

"7-й день без вывоза мусора. Вонь и гниль. Никаких чрезвычайных мер, даже частичных со стороны мэрии Парижа. Еще один пример бездействия и неуважения к парижанам", - написал в "Твиттере" заместитель министра транспорта Клеман Бон. 

Местные жители, туристы жалуются на невыносимый запах и появление на улицах крыс и мышей. Антисанитарными условиями обеспокоены владельцы ресторанов и супермаркетов. 

Власти заявляют, что пытаются решить проблему за счет привлечения к сбору мусора частных компаний.