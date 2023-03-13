Оскар-2023: Фильм "Всё везде и сразу" стал победителем в номинации "Лучший фильм"

Лента "Всё везде и сразу" режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта стала обладателем "Оскара" в номинации "Лучший фильм".

Картина стала настоящим триумфатором премии, получив также премию за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и монтаж. Кроме того, исполнительница главной роли Мишель Йео завоевала статуэтку как лучшая актриса.

За роли второго плана в картине лучшими были признаны Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Кван.

Фильм рассказывает о китайской эмигрантке, владелице прачечной, которая во время похода в налоговую обнаруживает, что может перемещаться между параллельными вселенными.

За награду в категории "Лучший фильм" в этом году боролись еще десять картин, в том числе "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Аватар: путь воды" Джеймса Кэмерона, "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера, "Говорят женщины" Сары Полли, "Тар" Тодда Филда, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Элвис" База Лурмана и "Банши Инишерина" Мартина Макдона.

По данным отраслевого портала IGN, по состоянию на 10 марта всего фильм получил 158 наград и стал самым титулованным в истории кино.

В других категориях награды получили:

Лучший актер — Брендан Фрейзер за фильм "Кит" Даррена Аронофски

Лучший иностранный художественный фильм — "На западном фронте без перемен" (Германия). Фильм также стал обладателем наград за операторскую работу, оригинальный саундтрек и работу художника-постановщика.

Лучший адаптированный сценарий — "Говорят женщины" Сары Полли

Лучший документальный фильм — проект HBO "Навальный" режиссера Дэниела Роэра

Лучший анимационный фильм — "Пиноккио Гильермо Дель Торо"