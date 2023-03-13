Венгрия становится все более изолированной и в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и в прошлом во многих отношениях бросал вызов европейскому мейнстриму, но с началом войны в Украине, он потерял своего самого важного заступника — польское правительство. Неудивительно, что венгерский премьер в своей речи о положении в стране, прозвучавшей в феврале, сказал, что союзники у него "закончились".

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: "Другие страны думали, что если уж немцы не смогли противостоять такому внешнему давлению, то и они вряд ли смогут. Поэтому они перешли из лагеря мира в лагерь войны. Нас осталось двое - Венгрия и Ватикан".

Еще в июле правительство представило проект ратификации присоединения к НАТО Швеции и Финляндии. С тех пор голосование в парламенте не раз откладывалось. Эксперт считает, что это делает страну более изолированной, чем когда-либо.

Петер Креко, гендиректор аналитического центра "Политический капитал": "Вот, что кажется очевидным: в то время, как Венгрия не финансируется из фондов ЕС, две страны - Швеция и Финляндия, часто критикующие Венгрию за отступление от демократии, получают некий урок и шантажируются Венгрией".

Преподаватель Национального университета госслужбы, который был начальником штаба венгерских сил обороны, считает, что блокирование Будапештом заседаний комитета НАТО-Украина на уровне министров, может стать еще более серьезным поводом для разногласий, чем отсрочка ратификации.

Золтан Сенеш, почетный профессор Национального университета госслужбы: "С точки зрения альянса, эта задержка является техническим вопросом. Реальный вопрос заключается в том, как мы можем решить ситуацию с Украиной. На украинцев оказывается большое давление, они сейчас вносят изменения в законы в соответствии с требованиями ЕС. Вопрос будет стоять на повестке дня в ближайшее время, и тогда, может быть, больной вопрос для НАТО будет решен".

В конце марта парламент Венгрии должен голосовать по вопросу о том, дать ли "зеленый свет" Швеции и Финляндии. Правительство снова заявляет о поддержке членства этих стран в НАТО.

Адам Мадьяр, Euronews: "Мы бы хотели спросить министра иностранных дел и торговли Петера Сийярто о позиции Венгрии по НАТО и Европейскому Союзу, однако внешнеполитическое ведомство Венгрии на наш запрос не ответило".