Смертный приговор Хабибу Шаабу подтверждён

Суд Тегерана в воскресенье подтвердил смертный приговор шведско-иранскому диссиденту Хабибу Шаабу , признав его виновным в терроризме и сотрудничестве со спецслужбами Саудовской Аравии.

Хабиб Шааб находится под стражей в Иране с октября 2020 года, когда он исчез во время визита в Турцию. Швеция, гражданином которой является Шааб, предприняла шаги, чтобы предложить ему консульскую помощь, но безрезультатно, поскольку Иран не признает двойное гражданство.

В видео, переданном иранским государственным телевидением, подсудимый взял на себя ответственность за организацию теракта в городе Ахвазе на юго-западе Ирана в 2018 году и сотрудничество со спецслужбами Саудовской Аравии.