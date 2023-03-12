Тысячи чехов требуют прекратить поддержку Украины

Тысячи демонстрантов собрались в субботу центре Праги, требуя от правительства уйти в отставку. Участники акции под названием "Чехия против бедности" выступили против высокой инфляции, а также выдвинули политические лозунги, потребовав прекратить поддержку Украины. Манифестацию на Вацлавской площади организовала новая, непарламентская партия PRO.

Иржи Ганц, организатор протеста:"Во сколько обошлась поддержка войны в Украине? В российско-украинском конфликте вы (правительство) только подливаете масла в огонь вместо того, чтобы изо всех сил пытаться добиться мирных переговоров".

Инфляция в Чехии уже год находится на рекордно высоком уровне, в основном, из-за роста цен на энергоносители, вызванного войной в Украине. Власти страны поддерживают Киев оружием и приняли около полумиллиона украинских беженцев. Критики утверждают, что правоцентристское коалиционное правительство больше заботится об украинцах, чем о своих гражданах, и обвиняют в скачке цен Евросоюз.