Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Джо Байден в ходе переговоров в Вашингтоне обсудили план энергетического перехода США.

Он вызывает беспокойство европейцев, поскольку считается протекционистским, в частности, для американского сектора производства электромобилей.

По окончании встречи Байден и фон дер Ляйен сообщили, что Вашингтон и Брюссель близки к заключению компромиссного соглашения о минералах, используемых в производстве аккумуляторов.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: "Я думаю, для нас очень важно объединить усилия в этом вопросе, поскольку это имеет решающее значение для нашего будущего в борьбе с изменением климата и ограничении глобального потепления. Для нас было и остается значимым то, что мы объединяем усилия, дополняем друг друга и стимулируем развитие индустрии чистых технологий с обеих сторон".

Байден и фон дер Ляйен также обсудили тему российского вторжения в Украину. Вашингтон и Брюссель пообещали продолжить поддержку Украины и уменьшать способность России вести войну.

США и ЕС договорились усилить давление на государства и иные субъекты, помогающие России обходить международные санкции.