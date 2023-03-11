Ведущего «Би-би-си» отстранили от эфира за политические высказывания

Британского телеведущего, бывшего капитана сборной Англии по Футболу Гари Линекера отстранили от эфира на «Би-би-си» из-за его политических высказываний.

Ранее в «Твиттере» Линекер сравнил жёсткую антимигрантскую риторику британского правительства c политикой нацистской Германии. Речь шла об инициативе министра внутренних дел Суэллы Браверман, которая предлагала навсегда запретить просить убежище тем мигрантам, которые проникли в королевство нелегально.

Руководство «Би-би-си» сочло пост Линекера нарушающим правила компании, и запретило ему вести популярнейшую передачу «Матч дня». Многие его коллеги в знак солидарности отказались выходить в эфир без него. Тогда телекомпания решила, что передача выйдет вовсе без ведущих и экспертов.

Депутаты-консерваторы одобрили действия «Би-би-си», а представители лейбористской оппозиции, напротив, назвали случившееся актом цензуры и опасным прецедентом.