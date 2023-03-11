Израиль хотел бы наращивать экспорт природного газа в Европу через Италию

Израиль и Италия укрепляют двусторонние отношения. В ходе визита в Рим премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху провел переговоры со своей коллегой Дорджей Мелони. По итогам встречи Нетаньяху заявил, что его страна заинтересована в наращивании поставок природного газа в Европу через Италию. Для этого, по словам Нетаньяху, целесообразно создать инфраструктуру для перевалки сжижженого природного газа, возможно, на Кипре.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Касаясь темы нашего сотрудничество в газовой сфере: Италия, как вы сказали, хочет стать центром для поставок энергоносителей в Европу. Мы тоже думаем именно так. У нас есть запасы газа. Мы сейчас экспортируем и хотели бы экспортировать больше газа в Европу через Италию".

Перед переговорами с главой итальянского правительства Нетаньяху встретился с министром экономического развития Адольфо Урсо. Последний заверил, что Рим прилагает все усилия, чтобы Италия стала европейским газовым хабом. Это позволит уменьшить зависимость от российского газа.