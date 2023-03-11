Война с Россией придала новый импульс кампании за легализацию однополых браков в Украине

Джул относит себя к небинарным людям и живет в Киеве все это время, пока Путин ведет полномасштабную войну против Украины. Вместе со своим партнером Ольгой они недавно подали онлайн-заявление на вступление в брак - возможность сделать это появилась на портале государственных услуг "Дия".

"Наше заявление находилось в работе один день, один рабочий день, и теперь мы получили уведомление об отказе, потому что, к сожалению, в конституции Украины есть такая статья, что брак - это добровольный союз между женщиной и мужчиной. Поэтому наше заявление было отклонено", - рассказала Джул в интервью Euronews.

Пара прекрасно знала, что произойдет, но, как и многие другие пары-ЛГБТ+, которые также подали заявление, они восприняли это как символический жест.

"Это возможность показать нашему правительству, что этот вопрос, вопрос о гражданском партнерстве или однополом браке все еще очень важен для Украины, особенно в этом году, во время полномасштабной войны", - добавила Джул.

Что будет, если партнера убьют?

Украина усилила поддержку прав людей-ЛГБТ+ после прихода к власти прозападных лидеров в 2014 году. Дискриминация на рабочем месте была запрещена, но однополые браки или гражданские партнерства не были легализованы.

Инна Совсун, депутат украинского парламента, считает, что правительство "тянет с решением этого вопроса уже много лет". На этой неделе она внесла в парламент законопроект о легализации однополых отношений.

Она утверждает, что отсутствие равных возможностей равносильно дискриминации, а тот дополнительный фактор, что Украина находится в состоянии войны с Россией, делает еще более уязвимыми ЛГБТ+ пары, для которых последствия могут быть серьезными.

"У нас более 700 000 человек служат в украинской армии. Некоторые из них - ЛГБТ. У этих ЛГБТ есть партнеры, но они никак не могут сделать свои отношения официальными, - сказал Совсун в интервью Euronews. - Таким образом, если с военнослужащим что-то случится на фронте, его партнер не сможет принимать никаких медицинских решений в отношении него. Или, если случится худшее, если произойдет смерть, если человек будет убит, опять же, у партнера не будет юридической возможности принимать решения о похоронах и так далее. Так что это придает ситуации дополнительную остроту".

Риск далеко не теоретический. Елена Шевченко из правозащитной группы Ukraine Insight рассказала нам о "реальных историях, которые ежедневно происходят на поле боя".

"Кто-то погиб на передовой, и у партнера нет доступа даже к тому, чтобы опознать тело, потому что этот человек считается никем. Или на передовой погибла женщина, у которой была семья с ребенком. Что будет дальше, если ваш партнер не является биологической матерью этого ребенка? Что будет со всеми этими людьми или с теми, у кого есть семьи с детьми? - задается вопросами Шевченко. - Я бы сказала, что есть очень глубокое разочарование, особенно для тех из нас, кто так много отдал во время этой войны".

По словам правозащитницы, в условиях войны с Россией такие пары сталкиваются еще и с внутренней борьбой с украинскими властями: " Нам приходится бороться с двух сторон, внутри и снаружи. Я не думаю, что это правильно".

Растущая поддержка прав ЛГБТ+

Опросы общественного мнения показывают, что в последние годы украинцы стали гораздо терпимее относиться к гомосексуальности, чем раньше. Один из недавних опросов подтвердил, что большинство уже не выступает против однополых браков. В августе 2022 года онлайн-петиция за мх легализацию собрала более 28 500 подписей.

Президент Зеленский, отметив, что правительство рассматривало возможность легализации однополых отношений, попросил премьер-министра дополнительно изучить этот вопрос. Но он добавил, что в военное время нельзя вносить изменения в конституцию, которая определяет брак как союз между мужчиной и женщиной.

Тем не менее, война усилила стремление борцов за права ЛГБТ+ к срочным изменениям. Инна Совсун утверждает, что контраст между Украиной и Россией придает еще одно измерение борьбе за равные права в ее стране.

"Сейчас мы находимся в состоянии войны с крайне гомофобной страной. Гомофобия сегодня является частью официальной идеологии России, и я думаю, что в обществе люди также начинают понимать, что мы отличаемся от России. Россия чрезвычайно гомофобна. Мы хотим отличаться от них, - сказала она в интервью Euronews. - Так что я думаю, что это также добавляет нам понимания проблемы как обществу. И я думаю, что это создает лучшие условия для того, чтобы законопроект был поддержан".