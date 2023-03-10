Спасенных в Средиземном море мигрантов доставили в порт Бриндизи

Группа из 105 нелегальных мигрантов, спасенных в Средиземном море шестого марта, прибыла в итальянский порт Бриндизи. Людей доставило на сушу судно одной из неправительственных организаций.

Среди пассажиров - женщина на седьмом месяце беременности и тридцать несовершеннолетних. Самому младшему из них - два года.

В четверг стало известно о гибели 14 мигрантов из стран Африки в результате крушения лодки у берегов Туниса. Тогда спасти удалось 54 человека. Точное число пассажиров находившихся на борту неизвестно.

Поток нелегалов, стремящихся к итальянским берегам, не иссякает. В центре для беженцев на острове Лампедуза, рассчитанном на 300 человек, находятся свыше трех тысяч мигрантов.

По данным МВД Италии, с начала года в страну морским путем прибыли более 17,5 тысяч мигрантов. В прошлом году с января по март в Италии высадились почти шесть тысяч беженцев.