Отравления иранских школьниц: как развиваются события?

В Иране серия отравлений, жертвами которых стали в основном подростки в школах для девочек, остается загадкой.

За последние три месяца стало известно о тысячах случаев. Редакция euronews провела небольшое расследование этих отравлений, которые произошли на фоне массовых акций протеста и возмущения судьбой Махсы Амини, которая скончалась 16 сентября 2022 года после допроса в полиции нравов, задержавшей девушку за нарушение строгого дресс-кода, требующего от женщин всегда носить хиджаб на публике.

Где и с чего всё началось?

Первые случаи отравлений, по данным местных СМИ, были отмечены в городе Кум, расположенном в 150 км к югу от Тегерана. Местная газета QomNews сообщила 30 ноября 2022 года о 18 случаях респираторного отравления девочек в одной из школ этого города, где проживают более 1,2 млн человек.

Несколько дней спустя то же издание сообщило, что ещё одно массовое отравление отмечено в другой школе этого священного для шиитов города. С тех пор в Куме были зарегистрированы сотни случаев: в основном это отравление девочек 10-12 лет.

Какова ситуация сегодня?

После Кума подобные случаи, по сообщению иранских информационных агентств, были зарегистрированы во многих городах, включая Тегеран, Абхар и Занджан (на севере страны), Ахваз (на западе), Мешхед (на северо-востоке), Шираз (на юге) и Исфахан (в центре).

В общей сложности, с конца ноября "более 5000 учащихся пострадали" примерно в 230 школах, уточнил Мохаммад-Хасан Асафари, член парламентской комиссии по расследованию. Этой комиссии было поручено пролить свет на причины волны отравлений, затронувшей 25 из 31 провинции страны.

Кроме того, власти арестовали журналиста Али Пуртабатабеи, который расследовал случаи отравления для сайта QomNews в шиитском городе Кум.

Какие симптомы у отравления?

Во всех случаях, похоже, повторяется один и тот же сценарий: жертвы сообщают, что чувствуют "неприятные" или "неизвестные" запахи. После того как девочки подышали воздухом в периметре своих школ, у них появлялись такие симптомы, как затрудненное дыхание, головокружение, головная боль, тошнота, одышка и головокружение.

"Внезапно распространился очень неприятный запах, мне стало плохо, и я упала на землю", - рассказала одна из школьниц в эфире иранского телевидения.

Некоторые из пострадавших, по заявлению властей, ненадолго попали в больницы, но серьезных случаев отравления или смертей зафиксировано не было. Но некоторые источники сообщают, что по крайней мере одна девочка умерла после отравления газом. НПО "Центр по правам человека в Иране" со ссылкой на журналиста сообщила о смерти 11-летней девочки в Куме в феврале этого года. Более того, согласно тому же источнику, местные власти якобы оказали давление на семью девочки, чтобы похоронить её как можно быстрее, не предавая огласке ее смерть.

Наконец, по словам властей, тесты по для идентификации отравляющих веществ, не позволили с уверенностью определить, о каком газе или веществе идёт речь.

Какова была реакция властей?

Во вторник Тегеран объявил о первых арестах в рамках расследования этой серии отравлений, вызвавшей в Иране сильные эмоции. Аресты произошли после того, как родители пострадавших подростков мобилизовали собственные силы и призвали власти к действиям.

В заявлении Министерства внутренних дел Ирана говорится, что службы безопасности и разведки выявили и арестовали "ряд лиц", подозреваемых в приготовлении опасных веществ, по крайней мере, в шести провинциях страны.

В заявлении также говорится, что трое из них имеют судимости, "в том числе за участие в недавних беспорядках" - термин, используемый властями для описания демонстраций, последовавших за смертью Махсы Амини.

По данным министерства, одна из них "пронесла опасные вещества в школу с помощью своего ребенка" и рассылала фотографии школьниц после отравления во "враждебные СМИ", чтобы "посеять страх среди людей и вызвать закрытие школ".

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, призвал к "суровому наказанию" тех, кто несет ответственность за "непростительные преступления". Он сказал, что амнистии виновным в преступлениях быть не может, и отметил, что это первый случай, когда высшая духовная власть страны высказывается по данному вопросу.

Имеют ли отравления какое-либо значение за пределами Ирана?

В последние дни дело привлекло внимание международного сообщества. В понедельник Соединенные Штаты призвали провести "заслуживающее доверия, независимое расследование". "Если эти отравления связаны с участием в демонстрациях, то это полностью подпадает под мандат Независимой миссии ООН по установлению фактов", которая была создана в ноябре для расследования нарушений прав человека в Иране, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

На прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека также призвал к "прозрачному расследованию" и обнародованию результатов.

"Информация об отравлении школьниц в Иране просто шокирующая", - заявила на днях министр иностранных дел Германии Анналена Баербок.