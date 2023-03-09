Спор Twitter и ЕС о модерации контента

Европейский союз и глава Twitter Илон Маск в настоящее время активно спорят о политике модерации контента гиганта социальных сетей.

По данным Financial Times, регулирующие органы ЕС попросили Маска нанять больше людей для проверки фактов и рассмотрения нелегального контента и дезинформации.

Все основные платформы социальных сетей должны будут соблюдать Закон о цифровых услугах, который, как ожидается, вступит в силу в 2024 году.

Это заставит платформы принять меры по борьбе с незаконным контентом или столкнуться с большими штрафами.

Но есть опасения по поводу того, сможет ли Twitter соблюдать эти новые и строгие правила после того, как Маск уволил более половины сотрудников компании, включая целые команды модераторов контента.

Новый владелец Twitter хочет использовать для этой цели искусственный интеллект и добровольцев.

Мы поговорили с Мелиссой Ингл, бывшим специалистом по данным в Twitter. До того, как ее уволили, ее работа заключалась в том, чтобы модерировать платформу от политической дезинформации.

Как и другие критики, она считает, что модераторы-люди необходимы для перехвата дезинформации и разжигающего ненависть контента.

Мелисса Ингл, бывший специалист по данным в Twitter:

«Вам действительно нужны аналитики баз данных, потому что каждый час появляется около 30 миллионов твитов, в день - 500 миллионов. И вам необходимы люди, потому что как бы хороши не были, и я рада эта сказать, наши алгоритмы, они по-прежнему много пропускают, и ситуация изменилась так сильно, что вам нужно взаимодействие на человеческом уровне".

После массовых увольнений сотрудников Twitter многие аналитики заметили резкий рост риторики ненависти и оскорблений на платформе, а также другие проблемы.

Говорит Мелисса Ингл:

"Одним из крупнейших источников дезинформации были правительства стран, пытающиеся распространить политическую пропаганду. Сегодня мы видим этого больше, плюс разжигание ненависти. И, во-вторых, мы наблюдаем увеличение числа сбоев в работе сайта. Есть глюки. Буквально на днях люди пытались пройти по ссылке, но все они были нерабочими. Они пошли Они пошли на резервную страницу. А потом сайт упал. Так что я очень обеспокоена этими двумя вещами: ростом разжигания ненависти и ростом технических проблем с веб-сайтами".

По словам Элишки Пирковой, политического аналитика из группы цифровых прав Access Now, высказывались опасения, что в Twitter не хватает модераторов-добровольцев, особенно, когда дело доходит до контроля за контентом не на английском языке.

Элишка Пиркова, политический аналитик Access Now:

"Отсутствие модераторов-людей, недостаточная подготовка в области прав человека, а также их система модерации контента, которая в основном заточена на англоязычную или "западноязычную" аудиторию, а не на менее популярные языки или языки "глобального юга".

Что дальше? Крупнейшие платформы социальных сетей должны будут до 1 сентября 2023 года войти в соответствие с Законом ЕС о цифровых услугах, иначе им грозит штраф в размере до 6 процентов от их годового дохода.