Не публикуйте изображения своих детей в Интернете!

Достаточно ввести "ребенок" или даже просто #MumTok в приложениях для соцсетей - таких, как TikTok - чтобы найти множество публикаций родителей, которые делятся видео и фотографиями своих детей.

У этой тенденции публикации изображений своего ребенка в социальных сетях есть название: "шерентинг" от слов sharing и parenting. Но французские парламентарии хотят положить этому конец.

В настоящее время в Национальной ассамблее Франции обсуждается законопроект о запрете шерентинга. Один из пунктов гласит, что родители должны нести ответственность за соблюдение права на неприкосновенность частной жизни своего ребенка, который не может дать согласие на загрузку своих изображений в Интернет.

В самых крайних случаях судья по семейным делам может даже лишить одного из родителей права делиться изображениями своего ребенка, если это будет сочтено чрезмерным или вредным.Важно помнить, что после того, как вы поделитесь контентом в Интернете, впоследствии его будет очень сложно удалить.

Согласно различным исследованиям, в среднем фотография или видео одного ребёнка выкладывается в сети 1300 раз до достижения им 13-летнего возраста, то есть до того, как он может легально создать свой собственный профиль в социальной сети Facebook или Instagram.

Таким образом, этот законопроект является первым в мире и приветствуется детскими психологами и экспертами по социальным сетям.

Аня Стевич, исследователь по коммуникациям Венского университета, говорит:

"Родители должны знать о рисках, потенциальных рисках, которые могут возникнуть, если другие используют фотографии их детей или видео их детей. И, конечно же, риски в основном связаны с этикой или кражей изображений для какой-то действительно плохой цели в Интернете".

Бруно Штудер, французский политик, стоящий за законопроектом, подчеркивает, что 50% фотографий, невинно опубликованных в социальных сетях, попадают на форумы о сексуальном насилии над детьми.

Действительно ли это так? Эта оценка основана на расследовании, проведенном Управлением комиссара по защите детей в Австралии еще в 2015 году.

Этому исследованию уже 8 лет, но, по данным французской ассоциации Cofrade: "Европол и Интерпол еще в 2020 году предупредили о распространении педофилии в Интернете и преобладании контента, созданного самими молодыми людьми или их окружением".

Итак, зная обо всех этих рисках, безопасно ли делиться изображениями вашего ребенка в Интернете?

Аня Стевич, исследователь по коммуникациям Венского университета:

"Я думаю, что есть безопасный способ сделать это, когда настройки сделаны на личные сообщения, обмен с семьей, обмен с друзьями. Я видела, как родители практикуют публикацию изображений своих детей со спины, или публикуют изображения нескольких детей вместе., так, чтобы не было видно лицо или тело ребёнка полностью. Я думаю, что проблема заключается в том, что когда фотографии слишком публичны, они действительно становятся доступны для всех и, конечно, для онлайн-агрессоров".

Хотя этот законопроект не помешает веб-сайтам, специализирующимся на сексуальном насилии над детьми, собирать контент, размещенный в Интернете, французские депутаты хотят напомнить родителям, что они должны уважать цифровую конфиденциальность своего ребенка.