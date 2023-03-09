Швейцарским банкирам грозит срок за открытие счетов на имя друга Владимира Путина

В суде Цюриха началось рассмотрение дела о сомнительных счетах близкого окружения Владимира Путина.

Бывшего управляющего директора швейцарской "дочки" "Газпромбанка", штаб-квартира которой находится в Цюрихе, и троих ее сотрудников обвиняют в отсутствии должной осмотрительности при проведении финансовых операций.

Речь идет об открытых без должной проверки в 2014 году счетах на сумму около 30 млн швейцарских франков (30,2 млн евро), бенефициаром которых значится виолончелист Сергей Ролдугин — близкий друг президента России. Средства были переведены из компаний на имя музыканта с головными офисами в Панаме и на Кипре.

Согласно материалам дела, следствие подозревает, что на самом деле Ролдугин является лишь подставным лицом, и средства на самом деле принадлежат не ему.

Защита настаивает на том, что прямых доказательств того, что столь крупные суммы не принадлежат самому Ролдугину, нет. Все четверо подсудимых, среди которых три россиянина и один швейцарец, отрицают свою вину.

После вторжения России в Украину против Ролдугина Евросоюз и ряд других стран ввёл персональные санкции.