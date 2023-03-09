Жертвы в результате обрушения в руднике в провинции Барселона

Трое молодых геологов погибли в результате обрушения в калийном руднике в провинции Барселона. Инцидент произошел в населенном пункте Сурия.

Президент Женералитета Каталонии Пере Арагонес сообщил, что сложная спасательная операция продолжалась несколько часов, но не привела к успеху.

Утром в четверг внутри шахты на глубине 900 метров произошел оползень.

"К сожалению, сегодня мы должны подтвердить смерть трех молодых людей, которые выполняли работу в шахте. Прежде всего мы хотим выразить наши соболезнования семьям погибших молодых людей, которым было около 30 лет. Хотим также выразить наши соболезнования их коллегам".

Проводится расследование. Шахта недавно прошла проверку и никаких проблем выявлено не было. В 2013 году здесь погибли двое рабочих, также в результате оползня.