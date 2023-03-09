В результате ночных ударов в Украине погибли не менее 6 человек

В четверг Украина проснулась под обстрелами. Десятки крылатых ракет были запущены из акватории Черного моря по инфраструктурным объектам.

По меньшей мере шесть человек погибли: о четырёх смертях сообщается из Львовской области, еще один человек стал жертвой ночных обстрелов в Днепропетровске.

С ночи Россия начала массированную атаку - самую крупную за последние три недели. Обстрелы затронули большую часть Украины, включая крупнейшие города - Киев, Харьков и Одессу. Ракетные удары спровоцировали тревогу на Запорожской АЭС, которая была полностью отключена от электросети.

Киевская область, по данным властей, подверглась пятнадцати ударам. Часть столицы осталась без электричества. Силы украинской ПВО сбили 34 крылатые ракеты и 4 беспилотника. Но несколько ракет попали в жилые кварталы.