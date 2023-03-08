Демонстрации по всему миру в Международный женский день

Демонстрации в Международный женский день в городах по всему миру вновь подчеркнули незавершенную работу по обеспечению гендерного равенства. Генсек ООН накануне 8 марта заявил, что повсюду женщины подвергаются жестокому обращению, угрозам и насилию.

Массовые демонстрации прошли в Европе. Около миллиона человек вышли на улицы городов Испании. В Париже звучали лозунги с призывами установить равную оплату труда и в поддержку женщин во всем мире.

Албанские женщины в Косово выразили протест против домашнего насилия, обвинив в дискриминации полицию и местные власти.

Массовые манифестации прошли в ряде городов Турции, несмотря на официальный запрет участницы шествия в Стамбуле попытались дойти до центра, но путь им преградила полиция.

В Афганистане и Пакистане женщины присоединились к шествиям несмотря на угрозы со стороны радикальных исламистов.