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мир

Демонстрации по всему миру в Международный женский день

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 Euronews
Демонстрация в Мадриде
Демонстрация в Мадриде   -  Авторское право  Manu Fernandez/AP

Демонстрации в Международный женский день в городах по всему миру вновь подчеркнули  незавершенную работу по обеспечению гендерного равенства. Генсек ООН накануне 8 марта заявил, что повсюду женщины подвергаются жестокому обращению, угрозам и насилию. 

Массовые демонстрации прошли в Европе. Около миллиона человек вышли на улицы городов Испании. В Париже звучали лозунги с призывами установить равную оплату труда и в поддержку женщин во всем мире. 

Албанские женщины в Косово выразили протест против домашнего насилия, обвинив в дискриминации полицию и местные власти. 

Массовые манифестации прошли в ряде городов Турции, несмотря на официальный запрет участницы шествия в Стамбуле попытались дойти до центра, но путь им преградила полиция. 

В Афганистане и Пакистане женщины присоединились к шествиям несмотря на угрозы со стороны радикальных исламистов.