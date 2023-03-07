Украина продолжит защищать Бахмут

Саша Вакулина, Euronews:

"Украинские власти указали, что Украина пока продолжит защищать Бахмут. Был отдан приказ направить в этот район подкрепления. ISW заявляет, что Бахмут не является важным ни в оперативном, ни в стратегическом плане.

Взятие города необходимо, но недостаточно для дальнейшего продвижения сил РФ в Донецкой области. Российские войска уже понесли столь тяжелые потери, сражаясь за город, что их наступление, скорее всего, завершится после того, как они захватят его, если не раньше.

Потеря Бахмута, таким образом, не представляет серьезной оперативной или стратегической проблемы для Украины. Однако борьба Украины за Бахмут стала стратегически важной из-за нынешнего состава российских сил, дислоцированных в этом районе.

Возможность нанести урон отборным элементам ЧВК "Вагнер", а также другим элитным подразделениям, если они будут задействованы, в условиях оборонительной городской войны, где степень потерь в значительной степени благоприятствует Украине, является привлекательной, - заявляет ISW.

В некоторых западных сообщениях недавно высказывалось предположение, что Украина тратит элитные войска и дефицитное оборудование в основном на новобранцев ЧВК "Вагнер", которые являются просто пушечным мясом. В ISW говорят, что это замечание в целом справедливо, хотя резерв российских заключенных, пригодных для боевых действий, не безграничен, и потеря десятков тысяч из них в Бахмуте означает, что они не будут использованы для более важных боев.

Минобороны Великобритании считает, что российское военное командование не обеспечивает надлежащее оснащение своих сил, несмотря на ведение ближних боев.

По последним данным британской разведки, российское командование отдает приказ мобилизованным резервистам атаковать укрепленные позиции ВСУ, используя только огнестрельное оружие и лопаты.

Бахмутская битва может серьезно подорвать лучшие силы ЧВК "Вагнер", лишив Россию некоторых из ее наиболее эффективных и труднозаменимых ударных войск".