Лукашенко грозит Украине из-за взрывов на аэродроме Мачулищи

Александр Лукашенко обвинил власти Украины в диверсии на белорусском военном аэродроме Мачулищи. Он пригрозил ответом и рассказал в связи с этим, что Киев ранее безуспешно добивался подписания договора о ненападении. «Что ж, вызов брошен», – заявил Лукашенко.

Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Это действительно что-то было невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Александр Лукашенко

Взрывы на аэродроме под Минском прогремели 26 февраля. Российские и белорусские издания сообщали, что в результате атаки беспилотников пострадал самолёт дальней авиации А-50, который используется для наведения на цели.

По словам Лукашенко, спецслужбы задержали украинского диверсанта. В офисе президента Украины заявили, что это был «антитеррористический акт», совершённый белорусскими партизанами.