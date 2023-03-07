Лукашенко грозит Украине из-за взрывов на аэродроме Мачулищи

Лукашенко грозит Украине из-за взрывов на аэродроме МачулищиКомментарии
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Александр Лукашенко обвинил власти Украины в диверсии на белорусском военном аэродроме Мачулищи. Он пригрозил ответом и рассказал в связи с этим, что Киев ранее безуспешно добивался подписания договора о ненападении. «Что ж, вызов брошен», – заявил Лукашенко.
Взрывы на аэродроме под Минском прогремели 26 февраля. Российские и белорусские издания сообщали, что в результате атаки беспилотников пострадал самолёт дальней авиации А-50, который используется для наведения на цели.
По словам Лукашенко, спецслужбы задержали украинского диверсанта. В офисе президента Украины заявили, что это был «антитеррористический акт», совершённый белорусскими партизанами.