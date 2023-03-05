Большой шлем в Ташкенте: еще две золотые медали Узбекистана

В Ташкенте молодое поколение узбекских дзюдоистов получило возможность встретиться со своими героями, получить автографы и сделать селфи, в том числе с чемпионом мира 2022 года Давлатом Бобоновым, который боролся в третий день соревнований... в день тяжеловесов!

Зрители вновь увидели на арене "Юнусабад" дзюдо высшего класса.

Давлат Бобонов провел несколько успешных поединков и весьма порадовал своих поклонников выходом в финал. За золотую медаль ему предстояло побороться с Сансиро Мурао из Японии.

Бобонов одержал победу в напряженном поединке, подарив домашней публике то, ради чего они пришли. Это был удачный день для узбекинстанского дзюдо! Медали вручил министр молодежной политики и спорта Узбекистана Адхам Икрамов.

"Мне нравится, когда соревнования проходят у нас в Узбекистане. С одной стороны, они трудны, но поддержка местных болельщиков невероятна. Мне она помогает побеждать", - признался Давлат Бобонов после награждения.

В финале весовой категории до 78 кг Рика Такаяма из Японии была сильнее итальянки Джорджи Стангерлин. Победу японской дзюдоистке удалось одержать благодаря успешным действиям в партере. Награды спортсменкам вручил Мохаммед Мериджа, директор по обучению и развитию Международной федерации дзюдо.

"У меня была задача стать здесь чемпионкой. Очень рада, что мне удалось ее выполнить", - сказала Рика Такаяма после церемонии награждения.

Болельщики на трибунах с нетерпением ждали финальной схватки в весе до 100 кг. Ветеран дзюдо Варлам Липартелиани из Грузии занял первое место, победив в финале австрийца Аарона Фара. Директор Международной федерации дзюдо по организации соревнований Лиза Аллан вручила медали победителю и призерам.

В категории до 78 кг Томита Вакаба из Японии поднялся на вершину пьедестала, победив Сюй Шиянь из Китая. Команда Японии на этом турнире завоевала четыре золотых награды.Медали вручал спортивный директор Международной федерации дзюдо Скандер Хачича.

В финальном поединке среди мужчин в весе свыше 100 кг еще один представитель Узбекистана Алишер Юсупов вырвал победу в схватке с японцем Тацуру Сайто. Победа местного дзюдоиста в последнем поединке трехдневного турнира Большого шлема в Ташкенте вызвала шквал положительных эмоций на трибунах арены. Награждение провел генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов.

Еще один потрясающий турнир завершился в Ташкенте. Узбекистан продолжает развивать и популяризировать дзюдо!