Глава Европарламента встретилась во Львове с руководством Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с председателем Европарламента Робертой Метсолой, которая посетила Украину уже во второй раз с начала войны в феврале прошлого года.

Зеленский поблагодарил главу Европарламента за её ведущую роль в поддержке его страны и за принятую по этому поводу резолюцию.

"Украина стремится завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии и начать переговоры о членстве в ЕС в этом году", - написал Зеленский в своём телеграм-канале. Страна получила статус кандидата в июне прошлого года, подав заявку через несколько дней после начала российского вторжения.

"Рада вернуться в Украину, - написала Роберта Метсола в Твиттере накануне визита, - Встретиться с теми храбрыми людьми, которые вдохновили весь мир... героями, которые отказываются сдаваться, с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, чей дом - в нашем Европейском Союзе".

Во время визита Роберта Метсола встретилась также со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, который - после переговоров - выступил в качестве её личного гида по Львову.

Метсола пообещала, что сотрудничество между Украиной и Европарламентом будет "только крепнуть".