Узбекистан взял "золото" во второй день Большого шлема

В столице Узбекистана Ташкенте завершился второй день соревнований мирового тура по дзюдо. Арена "Юнусабад" была заполнена зрителями, которые пришли посмотреть на поединки звезд, поболеть за своих борцов и увидеть красочное выступление после которого президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и советник президента Узбекистана Одил Абдурахмонов дали старт поединкам.

В весе до 63 кгМэгуми Хорикава из Японии, ставшая в Ташкенте чемпионкой мира в прошлом году, довольно легко дошла до финала. Ее соперницей стала спортсменка из Мексики Приска Авити Алькарас. Хорикава вновь завоевала золото, проведя невероятный бросок, закрепив свою любовь к Ташкенту еще одной медалью. Награды вручил президент Международной федерации дзюдо Мариус Вайзер.

"Я очень счастлива, что снова завоевала здесь медаль, это очень вдохновляет", - сказала после награждения Мэгуми Хорикава .

Золотую награду в весе до 73 кг у мужчин завоевал Муроджон Юлдошев из Узбекистана, одолев соперника из Казахстана Данияра Шамшаева. Трибуны были в полном восторге после победы узбекистанского дзюдоиста. Награждение провел председатель Федерации дзюдо Узбекистана Азизжон Камилов.

"Это мое первое золото Большого шлема. Я очень счастлив. Местные болельщики пришли поддержать нас, помогли мне завоевать медаль", - признался после победы Муроджон Юлдошев.

В финале весовой категории до 81 кгАттила Унгвари из Венгрии победил бронзового призера Олимпийских игр Шамиля Борчашвили, выступающего за Австрию. Для венгра это уже второе золото Большого шлема. Шандор Фасимон, гендиректор MET Asia, партнера Международной федерации дзюдо, вручил медали.

В финале в весе до 70 кг у женщин действующая чемпионка мира Барбара Матич из Хорватии встретилась с австрийкой Михаэлой Поллерес. Проведя успешный прием на оценку вадза-ари, дзюдоистка из Австрии завоевала золото.Награждение провел глава судейской коллегии Международной федерации дзюдо Армен Багдасаров.

В этот день зрители на ташкентской арене "Юнусабад" увидели дзюдо мирового класса. На трибунах царила невероятная атмосфера. Столица Узбекистана в очередной раз доказала, что является одним из лучших мест для проведения соревнований по дзюдо. Завтра на татами выйдут тяжеловесы!