Глава агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал "конструктивными" встречи с иранскими чиновниками, которые он провёл в Тегеране. По его словам, эти встречи могут помочь возрождению исторического соглашения 2015 года.

Иран согласился вновь подключить камеры наблюдения на нескольких ядерных объектах и увеличить частоту их инспекций.

"Мы достигли соглашения о том, что камеры и системы наблюдения снова будут работать", - заявил Рафаэль Гросси журналистам в аэропорту Вены.

Количество инспекций засекреченного подземного завода по обогащению урана "Фордоу" будет увеличено на 50%. Недавно там были обнаружены частицы, обогащенные до уровня, близкого к порогу создания атомной бомбы.