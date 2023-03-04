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Иран

Глава МАГАТЭ доволен визитом в Тегеран: инспекции ядерных объектов станут более регулярными

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 euronews
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси доволен визитом в Иран
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси доволен визитом в Иран   -  Авторское право  Heinz-Peter Bader/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Глава агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал "конструктивными" встречи с иранскими чиновниками, которые он провёл в Тегеране. По его словам, эти встречи могут помочь возрождению исторического соглашения 2015 года.

Иран согласился вновь подключить камеры наблюдения на нескольких ядерных объектах и увеличить частоту их инспекций.

"Мы достигли соглашения о том, что камеры и системы наблюдения снова будут работать", - заявил Рафаэль Гросси журналистам в аэропорту Вены.

Количество инспекций засекреченного подземного завода по обогащению урана "Фордоу" будет увеличено на 50%. Недавно там были обнаружены частицы, обогащенные до уровня, близкого к порогу создания атомной бомбы.

AP Photo
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава МИДа Ирана Хоссейн Амир-АбдоллахьянAP Photo