Эвакуация из Купянска из-за постоянных российских обстрелов

В ряде населенных пунктов в Купянском районе Харьковской области объявлена обязательная эвакуация из-за постоянных обстрелов со стороны российских сил. Распоряжение, прежде всего, касается семьей с детьми и людей м с ограниченной мобильностью.

В пятницу Центр национального сопротивления Украины назвал видео, записанное руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным, провокацией и частью дезинформационной кампании РФ, призванной спровоцировать панику среди населения. В Центре отметили, Пригожин, судя по кадрам на видео, находится в селе Парасковиевка Бахмутского района.

По данным ISW, российские силы изменили тактику вокруг Бахмута и пытаются выдавить украинскую оборону из города.

Президент Украины посетил во Львове госпиталь, где лечатся раненые, принимавшие участие в военных действиях на Бахмутском направлении. Украинские лидер вручил им государственные награды.