Акции "Пятницы ради будущего" возобновились в Европе

В европейских городах возобновились демонстрации активистов по защите климата "Пятницы ради будущего".

На улицы Вены вышли три тысячи человек. В Риме к протесту присоединились сотни студентов.

Организаторы заявляют, что по всей Германии в акциях приняли участие 220 тысяч человек. В Берлине к протесту присоединились 18 тысяч человек. Активисты призвали ограничить скоростной лимит для автомобилей, увеличить инвестиции в общественный транспорт, отказаться от строительства новых автобанов, от использования атомных электростанций и угля.

В Париже активисты протестовали против проекта нефтепровода компании TotalEnergies в Танзании и Уганде

Активистка Extinction Rebellion Моана говорит: "Сегодня мы в движении Extinction Rebellion уверены, что гражданское неповиновение — необходимый способ действий".

"Так больше не может продолжаться, опасность для планеты неминуемая. Это значит, что если продолжим жить как сейчас, то к 2100 году потепление может составить 3 градуса Цельсия. И это катастрофа", — говорит Фабрис.