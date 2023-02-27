Участники MWC назвали дату «пришествия» 6G

Новое поколение беспроводных технологий, 6G, придёт к нам уже в 2030 году: об этом говорят на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, крупнейшем в мире мероприятии в области мобильных технологий.

От студентов-медиков, тренирующихся проводить операции на голограммах, или приложений, которые опознают человека по сердцебиению, до систем, которые не позволят потерять мобильную связь в лифте. Всё это уже ближе к реальности, чем мы себе сегодня представляем.

Ксавье Лобао, Европейское космическое агентство:

«Когда я впервые внёс предложение, люди были потрясены, потому что, как они говорили, стандарт 6G ещё не определен. Как вы собираетесь запускать спутник, если мы не знаем, что это вообще будет? Мой ответ на этот вопрос как раз и заключается в том, что мы не знаем, но хотим внести свой вклад в определение понятия 6G. Что у нас точно есть, так это определенный набор технологий и основных понятий. С учётом этого мы строим экспериментальный спутник, космическую лабораторию. Вместо того, чтобы проводить исследования на земле, важна мы проведём их на орбите, чтобы реалистично оценить возможности наземных сетей связи».

6G позволит обмениваться данными с пиковой скоростью до одного терабита в секунду (1000 Гбит) и задержкой не более 1 микросекунды (1 милионная часть секунды), то есть скорость передачи данных в 50 раз выше, чем при использовании 5G, а задержки — в тысячу раз меньше. Эксперты полагают, что это приведёт к снижению энергопотребления и потенциально может способствовать экологической чистоте цифрового будущего.

Николас Коуртеллис, Telefónica Research:

«Вам не нужно будет тратить слишком много времени на пересчёт и ручной сбор данных, эти процессы станут гораздо быстрее».

Тони Ён Чин, вице-президент Huawei:

«Честно говоря, всё это ещё находится на ранней стадии. Но Huawei начала инвестировать в 6G уже в 2017 году, когда ещё только начиналось коммерческое развёртывание 5G. Мы всё ещё обсуждаем особенности архитектуры. Но одно ясно точно: 6G — это больше, чем просто связь».

Глобальная взаимосвязанность ставит перед человечеством новые вопросы — обостряя проблемы безопасности и защиты личных данных.

Николас Коуртеллис, Telefónica Research:

«Мы вступаем в новую эру, когда всё станет ещё более автоматизировано, а это значит, что люди будут в какой-то мере исключены из процесса. Поэтому важно убедиться, что важнейшие аспекты защищены».

Марта Родригес, Euronews:

«6G позволит нам полностью интегрироваться в виртуальные миры, такие как эта голографическая связь, позволит расширить границы цифровых технологий до таких пределов, которые мы пока даже не можем себе представить».