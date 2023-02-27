Снова землетрясение в Турции, есть пострадавшие

В результате нового землетрясения в Турции по меньшей мере один человек погиб и 69 получили ранения. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 пришёлся на провинцию Малатья, уже пострадавшую от сильных подземных толчков три недели назад. Президент страны Реджеп Эрдоган извинился за то, что помощь пострадавшим районам была оказана лишь несколько дней спустя:

"Из-за разрушительного характера землетрясений, сложных погодных условий и значительным нарушением существующей инфраструктуры, мы не смогли в течение первых дней действовать, надлежащим образом, - в частности, в Адыямане . Я приношу за это свои извинения."

Спасатели вновь ищут людей под обломками рухнувших зданий и достают всех, кто уцелел под завалами.

После нового землетрясения Всемирный банк оценивает ущерб от него в 34 миллиарда долларов.

Между тем, турецкое общество Красного Полумесяца находится в центре скандала из-за продажи палаток три дня спустя после первого землетрясения частной благотворительной организации на сумму в 2,3 миллиона евро.