Один погибший, 300 раненых, 75 сожженных домов и более сотни сожженных автомобилей - таков итог самой сильной вспышки насилия со стороны израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан за последние десятилетия.

После того как неизвестный застрелил двух израильтян в районе палестинского города Хавара, большая группа израильских поселенцев устроила погром в этом городе. Полиция не помешала группе молодёжи из еврейского поселений Ицхар войти в палестинскую деревню и устроить погром.

Армия обороны Израиля пытается взять ситуацию под контроль, о чём говорит и министр обороны Израиля Йоав Галант:

"Я призываю всех восстановить спокойствие. Нет ни законных, ни иных возможных оснований на самосуд. Мы ни в коем случае не допускаем ситуации, когда граждане берут закон в свои руки. Я призываю всех следовать закону и в основном доверять ЦАХАЛу и силам безопасности в любой точке страны."

Нападению и спонтанным актам возмездия также подверглись другие палестинские деревни: Бурин, Заатара, Одала и Асира .

Около 700 000 израильских поселенцев живут на Западном берегу реки Иордан, отчасти на землях, оккупированных после "Шестидневной войны" 1967 года.