Нигерия: хаос на выборах

В Нигерии — хаос и беспорядки в ходе парламентских выборов. Формально волеизъявление должно было завершиться во второй половине для в субботу. Но из-за просчётов в организации и многочисленных случаев нападений на избирательные участки в некоторый районах голосование только началось в воскресенье.

Эмека Нвайянву, торговец:

"Учитывая происходящее, возникают сомнения в компетентности избиркома. Нам до выборов говорили, что всё пройдёт гладко, а результаты передадут в электронном виде".

Свой вклад в неразбериху внесла смена дизайна национальной валюты: это сделано для борьбы с инфляцией, но на фоне выборов привело к хаосу в банках. Раздаются и обвинения в том, что новые деньги используются для подкупа избирателей.

Ахмед Яхья, житель Йолы:

"Мы хотим проголосовать, это наше гражданское право. Мы тут с 7 утра, и никуда не уйдём отсюда, пока не проголосуем".

Глава избиркома Нигерии уже принёс извинения за происходящее и заявил, что просчёты устранены, а безопасность усилена. Тем не менее, результаты выборов ожидаются, скорее всего, не раньше среды.