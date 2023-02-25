Митинги в Европе в поддержку Украины и против поставок вооружений

В центре Берлина прошел митинг против поставок вооружений Украине для борьбы с российской военной агрессией. Участники демонстрации призвали также начать мирные переговоры с РФ. По данным полиции, около 13 тысяч человек присоединились к этой акции, организованной депутатом Бундестага, экс-главой фракции Левой партии в парламенте Сарой Вагенкнехт и известной феминисткой Алисой Шварцер.

Проведение митинга под названием "Восстание за мир" раскритиковали многие немецкие политики. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабе, в частности, заявил, что предложения организаторов — "это не мир, а химера". По его словам, выполнение таких призывов "станет приглашением Путину нападать на другие страны" и организаторы "пытаются продать как мир то, что империалистический диктатор навязывает Европе".

В Мадриде и других городах Испании митинги под такими же лозунгами организовала ультраправая партия "Голос".

Также в субботу повсюду в Европе прошли манифестации в поддержку Украины. В Париже собравшиеся пели гимн Украины на площади Республики. Митинг состоялись в Брюсселе, Лондоне, Женеве, Таллине и других городах.